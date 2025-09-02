شركة طيران تفرض على أصحاب الأوزان الكبيرة شراء مقعد إضافي

أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز، إحدى أبرز شركات الطيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة، عن تغييرات جذرية في سياستها تجاه الركاب ذوي الحجم الكبير، ستدخل حيز التنفيذ في 27 يناير/كانون الثاني 2026.

وتنص السياسة الجديدة على أن الركاب الذين لا يمكنهم الجلوس في مقعد واحد بشكل كامل – أي من لا يستطيعون إنزال مساند الذراعين أو يتجاوزون إلى المقعد المجاور – سيُطلب منهم شراء مقعد إضافي مقدما عند الحجز. وإذا لم يشترِ الراكب المقعد الإضافي مسبقا، فسيكون ملزما بدفع ثمنه عند البوابة بأسعار المطار، وفي حال كانت الرحلة مكتملة، فسيُعاد حجزه على رحلة لاحقة أو قد يُمنع من الصعود.

