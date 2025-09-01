♦️-الحرب الدائرة دي ما حتنتهي بسلام او تفاوض ..

♦️- اي تفاوض او سلام لن يستمر ولن يدوم وحيكون هدنة اعداد عسكري تمهد لجولة كبري من الحرب..

– وذلك لاسباب بسيطة جدا

بعكس حرب الجنوب التي استمرت اكثر من 25 عاما..حرب الجنوب كانت الالسنة عفيفة لحد ما .. رغم الحملات الاعلامية المتضادة لكن ماكان في شتايم شخصية بين الزعامات والافراد

– ولذلك اول سبب يمنع السلام هو الشتيمة والنبذ والحقارة.. فجرح اللسان لا ينسي

– الدعم السريع شبع في الناس شتيمة ونبذ وانتقاص وتحقير واذلال للضعفاء ودا بسبب توسع الخطاب الاعلامي وانه اي جندي اصبح محطة بث قايمة بذاتها يشتم ويصور في اذلال المواطنين وتلقائيا دا مرتبط بالدعم السريع

ثانيا التعرض للنساء واذلال النساء وكبار السن والاطفال وقتل العزل

في حرب الجنوب كانت الحرب مستمرة وكان الجنوبيين ينزحون للشمال ويمرون بمعسكرات الجيش ولايتعرض لهم ويسكنون في العاصمة وضواحيها ويعملون ويتعلمون.

الدعم السريع قتل الناس علي الهوية يكفي ان تكون م قبيلة معينة لتقتل.. مثل مقتلة المساليت ومثلها حالات كثيرة صورتها كاميرات جنوده وتم بثها بواستطهم

– وفوق ذلك اعدام الاسري وتصفيتهم بابشع الطرق كالدهس بالسيارات والتمثيل بالقتلي وحرق القري ودفن الناس احياء وبث كل ذلك في الميديا, دا انتج شعور عام بالرفض لان قتل العاجز والمدني والصغير بدون ذنب لايمكن التسامح معه وهو مؤشر لبقية المكونات القبلية والسكانية بان اي احد ممكن ان يكون هدفا للقتل بسبب العرق او بدون اي سبب فلا توجد اي ضمانات..

– نقطة مهمة جدا ان الدعم السريع تعمد اتلاف وتدمير المؤسسات بصورة غير مسبوقة.. محطات مياه وكهرباء وحقول نفط وجامعات ومدارس ومستشفيات وحتي املاك المواطنين.. بغرض افراغ الارض وتهجير المواطنين.

– كل هذه الجرائم ولدت غبنا شديدا تجاه اي محاولة لاعادة ادماج هذه المليشيا في الحياة او حتي مجرد السلام معها..

والخيار الوحيد الذي يقبل به الشعب هو نزع السلاح التام وعدم الوجود العسكري والسياسي.

♦️- الشيئ المهم جدا اننا في حرب تحرير وحرب ضد احتلال صحيح الواجهة مليشيا سودانية لكنها وكيل لجهات اقليمية بغرض احتلال ونهب الثروات وتهجير المواطنين وافراغ الارض من ساكنيها وابدالهم بمهاجرين ومرتزقة من خارج الحدود ودا شئ اوضح من ان نتكبد عناء اثباته.. وماف دولة بتتسامح مع الاحتلال او تتعايش معاه.

النور صباح