حتى “عم بدوي النسمة” قتله الجنجويد..

ما خفي أو ما غاب عن السودانيين من جرائم الجنجويد المجرمين أعظم…سنكتشف فى كل يوم فاجعة جديدة، علمت بالأمس أن المليشيا قتلت العم محمد بدوي المدير الإداري لصحيفة الراي العام الحبيبة حتى مصادرتها بواسطة لجنة إزالة التمكين، اغتالوه وهو يدافع عن بيته فى الفيحاء بشرق النيل، اي شر مستطير يحمله هؤلاء القتلة لدرجة أن ينال من (عم بدوي) المسالم الودود، الطيب النبيل..

لم تشفع له سنه ولا الشيب الذى يزين بشرته السمراء ويحيطها بهالة من الوقار، ولم تسعفه الطيبة للتعامل بما يلزم مع الأبالسة الملاعين الذين اردوه قتيلا وذهبوا ليبحثوا عن ضحية ثانية تروي عطشهم ونزقهم لدماء الأبرياء… اوجعني رحيل عم بدوي وسد حلقي بالغصة والعبرات وجعلني استدعي ذكرياته معنا فى الرأي العام، بهمة حانية، وعزيمة لا يصيبها الوهن، كان عم بدوي ابا للجميع يقوم على احتياجاتهم بحرص ومودة ، اخر من يأكل ويشرب، وأول من يهرع اليك اذا كنت بحاجة للمساعدة، كان يطعم الناس بيديه ويشعر الجميع بأنه الوالد وهم الأبناء ، صادق العزاء لأسرته وابنه تيجاني الذى يدعوكم أن تترحموا على روح والده وتدعوا له… ولزملائي بالراي العام على فقدنا الجلل ..

الا رحم الله العم محمد بدوي واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اؤلائك رفيقا… ولعنة الله على الجنجويد، إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم.

محمد عبدالقادر