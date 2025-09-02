ممثل مصر في قمة العشرين: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد السفير راجي الأتربي، ممثل مصر في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن الأمن المائي يُعد أولوية قومية لمصر، خاصة فيما يتعلق بمياه الأنهار العابرة للحدود، مشددا على أن هذه القضية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة، حيث دعا إلى ضرورة وضع حلول شاملة وعادلة لقضايا الأمن الغذائي والمائي، تمتد لتشمل الدول النامية والمتضررة من الأزمات العالمية، وليس دول العشرين فقط، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأوضح الأتربي أن قضايا الأمن الغذائي والمائي لا يمكن فصلها عن السياقات الاقتصادية والسياسية الدولية، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التراكمية تعيق التقدم في هذا المجال.

وأكد أن نجاح أي حلول يتطلب إصلاحات شاملة للنظام المالي والتجاري العالمي، وسد الفجوات التمويلية في البنية التحتية، والتصدي لتغير المناخ كعامل رئيسي يؤثر على الأمن الغذائي.

وأضاف: “في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم”.

وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.

وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.

وكان الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قد قال في تصريحات لـ “سبوتنيك”، الشهر الماضي، إن مصر تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الشح المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد حاليا نحو 600 متر مكعب سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد، والذي يُعرف بـ “حد الندرة المائية”، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذا النقص، منها معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، حيث نجحت في إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب، مما ساهم في رفع نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا. ورغم هذا التحسن، أشار إلى أن البلاد لا تزال تحت خط الفقر المائي.

وأوضح نور الدين أن الدولة المصرية خططت لإنشاء نحو 17 محطة تحلية مياه جديدة بحلول عام 2030، سيتم توزيعها على سواحل البحر المتوسط، نظراً للزحام السكاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى سواحل البحر الأحمر لخدمة المنتجعات السياحية.

وكالة سبوتنيك