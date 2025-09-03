علاج لضغط الدم المرتفع.. دراسة تكشف تأثير دواء جديد على المرضى والحد من خطر الإصابة بنوبات وسكتات

أظهر علاج جديد انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تبقى مستويات ضغط الدم لديهم مرتفعة بشكل خطير، على الرغم من تناولهم العديد من الأدوية المتاحة، وذلك وفقًا لنتائج تجربة سريرية من المرحلة الثالثة بقيادة أستاذ بجامعة لندن.

يعاني حوالي 1.3 مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وفي حوالي نصف الحالات، تكون الحالة غير مسيطر عليها أو مقاومة للعلاج. يواجه هؤلاء الأفراد خطرًا أكبر بكثير للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى والوفاة المبكرة. في المملكة المتحدة، يبلغ عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم حوالي 14 مليون شخص.

قامت تجربة BaxHTN الدولية، بقيادة البروفيسور برايان ويليامز من معهد علوم القلب والأوعية الدموية بجامعة لندن، بتقييم دواء باكسدروستات Baxdrostat الجديد، الذي يُؤخذ على شكل أقراص، بمشاركة ما يقرب من 800 مريض من 214 عيادة حول العالم.

عُرضت النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) لعام 2025 في مدريد، ونُشرت بالتزامن في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

انخفاض بعد 12 أسبوعاً

أظهرت نتائج التجربة أنه بعد 12 أسبوعًا، انخفض ضغط دم المرضى الذين تناولوا باكسدروستات (1 ملغ أو 2 ملغ مرة واحدة يوميًا على شكل أقراص) بحوالي 9 إلى 10 ملم زئبق مقارنةً بالعلاج الوهمي، وهو انخفاض كافٍ للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبلغ ضغط الدم لدى حوالي أربعة من كل 10 مرضى مستويات صحية، مقارنةً بأقل من اثنين من كل 10 مرضى تناولوا العلاج الوهمي.

صرح الباحث الرئيسي، البروفيسور ويليامز، الذي يعرض النتائج في ESC، قائلاً: “إن تحقيق انخفاض يقارب 10 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي باستخدام باكسدروستات في تجربة BaxHTN في المرحلة الثالثة أمر مثير للاهتمام، إذ يرتبط هذا الانخفاض بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب وأمراض الكلى”.

كيف يعمل باكسدروستات؟

يتأثر ضغط الدم بشدة بهرمون الألدوستيرون، الذي يساعد الكلى على تنظيم توازن الملح والماء.

يُنتج بعض الأشخاص كميات زائدة من الألدوستيرون، مما يؤدي إلى احتباس الملح والماء في الجسم. يؤدي هذا الاضطراب في تنظيم الألدوستيرون إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُصعّب السيطرة عليه.

شكّلت معالجة اختلال تنظيم الألدوستيرون جهدًا بحثيًا رئيسيًا على مدى عقود عديدة، إلا أنه كان من الصعب تحقيقه حتى الآن. يعمل باكسدروستات عن طريق تثبيط إنتاج الألدوستيرون، مُعالجًا مُباشرةً هذا العامل المُسبب لارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم).

وقال البروفيسور ويليامز، رئيس قسم الطب في جامعة كوليدج لندن: “تُمثل هذه النتائج تقدمًا هامًا في العلاج وفي فهمنا لسبب صعوبة السيطرة على ضغط الدم”.

وأضاف: “حوالي نصف الأشخاص الذين يُعالجون من ارتفاع ضغط الدم لا يخضعون للرقابة، ومع ذلك، يُعد هذا تقديرًا غير دقيق، ومن المُرجّح أن يكون العدد أعلى، خاصةً وأن ضغط الدم المُستهدف الذي نسعى للوصول إليه أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه سابقًا”.

وتابع: “في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو المقاوم للعلاج، أدت إضافة 1 ملغ أو 2 ملغ من باكسدروستات مرة واحدة يوميًا إلى العلاج الأساسي لخفض ضغط الدم إلى انخفاضات ملحوظة سريريًا في ضغط الدم الانقباضي، والتي استمرت لمدة تصل إلى 32 أسبوعًا دون أي نتائج غير متوقعة تتعلق بالسلامة”.

وختم: “يشير هذا إلى أن الألدوستيرون يلعب دورًا مهمًا في التسبب في صعوبة التحكم في ضغط الدم لدى ملايين المرضى، ويمنح الأمل في علاج أكثر فعالية في المستقبل”.

تغير الأنظمة الغذائية

تاريخيًا، كانت الدول الغربية ذات الدخل المرتفع تعاني من مستويات أعلى بكثير من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تغيير الأنظمة الغذائية (إضافة كميات أقل من الملح إلى الطعام)، فإن عدد الأشخاص المصابين بهذه الحالة أصبح الآن أعلى بكثير في الدول الشرقية والبلدان ذات الدخل المنخفض. يعيش أكثر من نصف المصابين في آسيا، بما في ذلك 226 مليون شخص في الصين و199 مليون شخص في الهند.

وأضاف البروفيسور ويليامز: “تشير النتائج إلى أن هذا الدواء قد يساعد ما يصل إلى نصف مليار شخص على مستوى العالم، وما يصل إلى 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة وحدها، وخاصة عند مستوى الهدف الجديد للسيطرة المثلى على ضغط الدم”.

يورو نيوز