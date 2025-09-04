رافائيل غروسي: سأترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن الدبلوماسي الأرجنتيني المخضرم رافائيل ماريانو غروسي، وهو المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، رسمياً عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال غروسي (64 عاماً)، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن يوم الأربعاء، تأكيداً لرغبته: “سأكون مرشحاً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة”.

لطالما كان غروسي، الذي يرأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الجهة الرقابية النووية للأمم المتحدة، مرشحاً محتملاً لشغل هذا المنصب، الذي يُعد أعلى منصب دبلوماسي في العالم.

وخلال زيارته الأخيرة إلى بوينس آيرس في أبريل، لمح علناً إلى الفكرة، ولكنه قال حينها إنه لم يتخذ قراراً نهائياً.

وقال غروسي، موضحاً أن عملية إضفاء الطابع النهائي على ترشحه ستبدأ “في الأسابيع المقبلة”: “لقد بدأت العجلة بالدوران”.

وسيصبح مقعد الأمين العام شاغراً في يناير 2027، عندما تنتهي ولاية الدبلوماسي البرتغالي أنطونيو غوتيريش. وتستمر فترة الولاية لخمس سنوات، مع إمكانية إعادة الترشح.

