إبنة كيم كارداشيان تثير الجدل بأجدد إطلالة لها.. غير مناسبة لسنها

أثارت نورث ويست، إبنة نجمة تلفزيون الواقع كيك كارداشيان ضجة كبيرة بعد ظهورها في الشارع مع والدتها بملابس وصفت بأنها “هي مناسبة” لسنها الذي يبلغ 12 عاماً.

وظهرت ابنة مغني الراب كانييه ويست بعدما كبرت وباتت بملامح مختلفة، وهي ترتدي ملابس ضيقة عبارة عن كورسيه أسود من دون أكمام بتصميم يناسب الكبار مع حركة قبة القميص باللون الأسود، ونسقت معه تنورة قصيرة جداً من الجينز بكشاكش ودانتيل أسود يزين اطرافها.

وأكملت اطلالتها غير المناسبة لسنها ببوط ضخم باللون الأسود وبدت فيه مرهقة وغير قادرة على المشي به بسلاسة من حجمه وثقله، وحملت بيدها حقيبة سوداء لامعة على شكل قلب.

وتعرضت كيم كارداشيان للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية ليس فقط بسبب ملابس الطفلة غير المناسىة، انما أيضا بسبب الشعر الطويل المصبوغ بالأزرق والذي اضافته الى شعرها، إضافة الى المكياج البارز الذي طبقته الطفلة، والذي وصف بأنه مبالغ به ولا يليق بطفولتها، معتبرين أن السماح لطفلة عمرها 12 عاما بارتداء كورسيه أمر غير مقبول.

يذكر ان نورث ويست هي الابنة الأولى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من زوجها السابق كانييه ويست، وُلدت، في 15 يونيو 2013، وقد استلهمت اسمها والذي يعني باللغة العربية الشمال الغربي من أحد مقدمي البرامج، وشقيقها يدعى سانت ويست مواليد 5 ديسمبر 2015.

مجلة لها