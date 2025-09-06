تمر بأزمة نفسية.. فتاة تدعى معاكستها من شخص بالقاهرة

جرائم وحوادثأبرز العناوين

2025/09/06
cairo 2
القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكستها ومحاولة سرقتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد القائمة بالنشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بإدعائها الكاذب وأنها تعانى من ضائقة نفسية منذ وفاة والدتها ، وقيامها بنشر المنشور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لكسب تعاطف أصدقائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

793209204366202509040746104610

صدى البلد

