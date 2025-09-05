شاهد بالفيديو.. الناشطة والتيكتوكر الشهيرة ماما كوكي تحكي قصة طلاقها من زوجها: وقف مع زوجته الجديدة ضدي في المحكمة وصبرت عليه سنوات طويلة لهذه الأسباب (!!!)

فاجأت الناشطة والتيكتوكر السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, جمهورها ومتابعيها بسردها قصة وتفاصيل إنفصالها عن زوجها ووالد أبنائها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت الناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي”, التفاصيل في بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت التيكتوكر المعروفة أن انفصالها عن زوجها كان سببه الأول زواجه من سيدة أخرى دون علمها حيث علمت بزواجه قبل أيام قليلة من الزواج.

وذكرت أن خلافاتها مع زوجها بعد الزواج وصلت إلى المحاكم بعد أن وقف مع زوجته الجديدة ضدي ورغم ذلك صبرت ولم أطلب الطلاق لأنني وقتها لم أكن أملك مصدر دخل.

وتابعت فضلت أن تبقى الحياة كما هي حتى بعد رحيلي عن منزله وأصبحت أقيم في منزل آخر بالإيجار ولم أطلب الطلاق أيضاً لأنني لم أكن أريد أن أبعد أبنائي عن والدهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين