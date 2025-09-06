السودان .. خسوف كلي للقمر يوم الأحد

من المتوقع حدوث خسوف كلي للقمر يوم الأحد السابع من سبتمبر الحالي. أعلنت ذلك الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء في بيان لها.

وأوضحت الجمعية إن الخسوف في هذا اليوم سيمر بعدد من المراحل الأولى دخول القمر في شبه ظل الأرض عند الخامسة و 25 دقيقة مساءا وسيكون القمر تحت الأفق والثانية دخول القمر في ظل الأرض عند السادسة و 27 دقيقة بداية الخسوف الجزئي والقمر قريب من الأفق أو طالع منه.

وأضافت أنه سيتم الخسوف الكلي في السابعة والنصف مساءا ويصل قمته في الثامنة و 11 دقيقة وينتهي في الثامنة و 52 دقيقة. ويتم خروج القمر إلى شبه ظل الأرض في التاسعة و 56 دقيقة، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة قد لا يلاحظ المشاهد العادي انخفاضا في نور القمر ويتم خروج القمر من شبه ظل الأرض في العاشرة و 55 دقيقة مساءا وهي مرحلت انتهاء الخسوف.

وأبان أنه من الممكن رؤية القمر وهو خاسف كلياً وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض مشيرةً إلى أن مظهر القمر قد يتخذ من الألوان المعتم أو الرمادي أو البرتقالي أو الأحمر.