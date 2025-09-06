نقل الحرب الى دارفور وكردفان!!

من خلال صراخهم الهستيري يطالب أنصار مليشيا الدعم السريع بشن حرب على الشمال بحجة أن القتال يدور اليوم فى أرضهم وعلى مجتمعاتهم في تلك المناطق وان قيادة البلد عمدا نقلت الحرب الى هناك وهذا صريخ غير صحيح لعدد من الأسباب منها :-

المليشيا هى ما نقلت الحرب الى الغرب بإنسحابها الى دارفور وكردفان بعد أن اشعلتها اولا في الشمال (مروي) ثم الخرطوم والجزيرة وسنار قبل أن تهزم وتنسحب حيث تحارب اليوم

عندما انسحبت المليشيا غربا لم تلقى السلاح وتسجيب للسلام ولكنها وإصلت حربها ضد الدولة والشعب واسقطت بالفعل مناطق جديدة في كردفان وشددت من حصار الفاشر في دارفور ولا تزال —

تتوهم المليشيا أن الأرض غربا ملكا لها وأن المجتمعات هناك شعبها وهذا وهم كبير فالأرض للدولة السودانية والمجتمعات هناك جزء من أبناء الشعب السوداني وعليه ستعمل القوات المسلحة والقوات المساندة لها على إكمال تحرير الأرض والشعب تماما كما فعلت لسنار والجزيرة والخرطوم

في هذه الحرب لا فرق بين مروي و الفاشر ولا الجنينة وسنجة ولا نيالا و مدنى ولا الخرطوم وأي مكان —

بلادنا واحدة و شعبنا واحد وحربنا واحدة وشلت يد المليشيا!!

بكرى المدنى