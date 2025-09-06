ظهور واحد للكباشي من مدينة الأبيض كان سيكفي لبث الرعب في الجنجويد من الروبوت حميدتي حتى أصغر جندي. ولكن توالى ظهور الكباشي من الأبيض المدينة إلى عدة مواقع متقدمة ومع قوات متنوعة من جيش وأمن ومشتركة.

تزامنت هذه الزيارات الميدانية مع نشاط متزايد للطيران في عدد من مناطق كردفان وفي الفاشر.

الصياد، والمشتركة والكباشي والطيران؟ معا في نفس الوقت وفي نفس المكان؟

ربما هذا، بالنسبة للجنجويد، أكبر من أن تستوعبه أحاسيس بسيطة كالخوف أو الإحباط والغثيان وما شابه!

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف س (يردح) الروبوت للكباشي (وربما مناوي والبرهان وبالضرورة) وقد تم تنصيبه كرئيس دولة؟ هل سيجد ناطق ناطق رسمي يستطيع أن يقوم بنفس الدور؟ هذا أمر مشكوك فيه.



حليم عباس