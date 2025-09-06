سيفشل ايضًا الموظف الأممي كامل ادريس لذات السبب

▪️الموظفون الذين يتم ترفيعهم في وزاراتهم ليكونوا في القمة لقيادتها في الحقيقة هم (كالريبورتات) تعودوا على من يقودهم ويعطيهم الأوامر.

عندما يجدوا أنفسهم في القمة يعجزوا عن كل شيء وينتظرون التعليمات من الجهة التي رفّعتهم، وكل تحركاتهم تكون (في اقتفاء أثر الارشيف).

♦️القيادة فن وكاريزما لسَوق الجميع نحو تحقيق الهدف، وتحريك الجميع نحو الهدف يحتاج لقائد تحته موظفين إدارة لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية.

فالقائد لابد أن يتصف بالقيادة والإدارة أما المدير فهو ليس بقائد.

▪️لذلك فإن رئيس الوزراء الأسبق حمدوك موظف فشل لأنه موظف منظمات ويعمل بالخطط المكتوبة والمدعومة بموازنة معينة في بيئة عمل ثابتة، منظمات الأمم المتحدة لديها برامج محددة بتمويل وزمان محددين، وفشل الموظف الذي تلاه وفشل والي الخرطوم لذات السبب لأنه موظف مكاتب ينتظر التعليمات وسيفشل ايضًا الموظف الأممي #كامل_ادريس لذات السبب.



جنداوي

الصورة: #القيادة_في_صورة