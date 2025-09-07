انقطاع كابلات البحر الأحمر.. ما أسبابه وكيف أثّر على الإنترنت

تسببت سلسلة من انقطاعات الكابلات البحرية في البحر الأحمر في تدهور اتصال الإنترنت في العديد من البلدان، بما في ذلك باكستان والهند.

وحسب منصة “نت بلوكس”، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت، يُعزى الحادث إلى الأعطال التي أثرت على أنظمة الكابلات SMW4 وIMEWE.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، تُدير شركة تاتا للاتصالات، التابعة لمجموعة شركات هندية، الكابل البحري الرابع الذي يربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا الغربية.

ويُدير تحالف آخر يُشرف عليه ألكاتيل- لوسنت الكابل البحري الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا الغربية.

ولم تستجب أيٌّ من الشركتين لطلبات التعليق فورًا.

الكابلات.. ركائز الإنترنت

وتُعد الكابلات البحرية إحدى ركائز الإنترنت، إلى جانب اتصالات الأقمار الصناعية والكابلات الأرضية.

وعادةً يمتلك مزودو خدمة الإنترنت نقاط وصول متعددة، ويعيدون توجيه حركة المرور في حال تعطل إحداها، على الرغم من أن ذلك قد يُبطئ وصول المستخدمين.

وأعلنت مايكروسوفت عبر موقعها الإلكتروني أن الشرق الأوسط “قد يشهد زيادة في زمن الوصول بسبب انقطاعات الألياف البحرية في البحر الأحمر”.

ولم تُقدّم الشركة، التي تتخذ من ريدموند بواشنطن مقرًا لها، أي تفاصيل على الفور، لكنها قالت إن حركة الإنترنت التي لا تمر عبر الشرق الأوسط “لا تتأثر”.

وأشارت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وهي شركة اتصالات عملاقة في ذلك البلد، إلى أن الانقطاعات قد حدثت في بيان صدر يوم السبت.

أسباب انقطاع الكابلات البحرية

يمكن أن تُقطع الكابلات البحرية بواسطة مراسٍ تُلقى من السفن، لكنها قد تُستهدف أيضًا بالهجمات.

وقد يستغرق إجراء الإصلاحات أسابيع، حيث يتعين على السفينة وطاقمها تحديد موقعهم فوق الكابل التالف.

وكانت هناك مخاوف بشأن استهداف الكابلات من قبل المليشيات الحوثية في اليمن على البحر الأحمر، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وفي أوائل عام 2024، حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أن الحوثيين يخططون لتخريب كابلات الاتصالات البحرية الحيوية، بما في ذلك خطوط الإنترنت التي تمتد تحت البحر الأحمر وتربط آسيا بأوروبا.

وقد تم بالفعل قطع العديد منها، لكن الحوثيين نفوا مسؤوليتهم.

العين الإخبارية