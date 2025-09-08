مختصة : “العلاج الطبيعي” مفتاح “الشيخوخة الصحية”

في وقت يحتفل العالم الاثنين الثامن من سبتمبر 2025 باليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار “الشيخوخة الصحية”، أكدت أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيلي والمتخصصة في الحجامة أسماء ضياء ، أن العلاج الطبيعي لم يعد مقتصرًا على إعادة التأهيل بعد الإصابات، بل أصبح نهجًا وقائيًا وعلاجيًا شاملاً، يجمع بين التمارين العلاجية، العلاج اليدوي، الوسائل الفيزيائية الحديثة، والتثقيف الصحي.

وقالت إن اختيار “الشيخوخة الصحية” شعارًا لهذا العام جاء في ظل تزايد أعداد كبار السن عالميًا، مع ما يرافق ذلك من تحديات مثل ضعف العضلات، هشاشة العظام، وتراجع التوازن، وهي عوامل تجعلهم أكثر عرضة للسقوط والإصابات ، لكن بفضل برامج العلاج الطبيعي يمكن الوقاية من كثير من هذه المخاطر.، كما يسهم العلاج الطبيعي في تحسين الحركة لمرضى الأمراض المزمنة، ومساعدة النساء خلال الحمل وبعد الولادة، ودعم الأطفال الذين يواجهون صعوبات في النمو، إضافة إلى تعزيز اللياقة وجودة الحياة لجميع الفئات العمرية.

وخلصت الأخصائية أسماء إلى القول : إن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يبعث برسالة واضحة وهي الشيخوخة لا تعني التوقف عن الحركة أو فقدان الاستقلالية، بل يمكن أن تكون مرحلة مليئة بالصحة والنشاط إذا أحسنا إدارتها، وأن العلاج الطبيعي أحد أهم مفاتيحها.

