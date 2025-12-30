سياسيةأبرز العناوين
ترتيبات لإعادة تطوير وتجميل شارع الغابة بالخرطوم
بحث اجتماع اللجنة الفنية لتطوير وتجميل وتشجير شارع الغابة بالخرطوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير الترتيبات الجارية لإعادة إعمار الشارع بالتوازي مع أعمال إعادة السفلته والتأهيل.
واعتمد الاجتماع مقترحات العمل والتي تشمل تشجير وتجميل ثلاثة ونصف كيلو متر على امتداد الشارع شمالا وشرقا من نفق كبري الفتيحاب وحتى السكة حديد جنوبا على أن يتم العمل على مرحلتين تدشن بالجانب الشرقي من نفق جامعة السودان شمالا وحتى السكة حديد جنوبا ومن ثم العمل بالجانب الشمالي من نفق كبري الفتيحاب وحتى نفق جامعة السودان.
وأشار الاجتماع إلى انشاء عدد من المشروعات المصاحبة للتطوير تشمل مشاتل ومساحات خضراء وتشجير في إطار تطوير المنطقة المركزية بوسط الخرطوم ضمن جهود الولاية لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة بولاية الخرطوم والتي تشمل وزارات الزراعة والبني التحتية ومحلية الخرطوم وهيئة النظافة والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية.
سونا