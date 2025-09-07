السوداني يشكل لجنة تحقيق في شبهات تهريب النفط

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يوم السبت بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط العراقي الخام والمنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني شدد على “عدم التهاون في هذا الملف” وأن تقدم اللجنة توصياتها بعد استكمال التحقيقات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون “وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام”.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على رجال أعمال عراقيين بتهمة خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتهريبه على أنه نفط عراقي لتجنب العقوبات الأمريكية.

ونفت شركة تسويق النفط العراقية في بيان قبل أيام وجود عمليات التهريب مؤكدة سيطرتها على عمليات التصدير في الموانئ العراقية وفي المياه الإقليمية.

جريدة الرياض