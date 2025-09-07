عالمية

السوداني يشكل لجنة تحقيق في شبهات تهريب النفط

2025/09/07
C2028070 CF7E 4D58 B118 FF90762AA67F

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يوم السبت بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط العراقي الخام والمنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني شدد على “عدم التهاون في هذا الملف” وأن تقدم اللجنة توصياتها بعد استكمال التحقيقات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون “وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام”.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على رجال أعمال عراقيين بتهمة خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتهريبه على أنه نفط عراقي لتجنب العقوبات الأمريكية.

ونفت شركة تسويق النفط العراقية في بيان قبل أيام وجود عمليات التهريب مؤكدة سيطرتها على عمليات التصدير في الموانئ العراقية وفي المياه الإقليمية.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/07