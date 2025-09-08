مقارنة مشروع الجزيرة 1925م بمشروع الزاندي 1945م …

توجد دراسات تقارن وتتعجب من الفرق في الأداء بين المشروعين ولماذا فشل وإنهار الثاني بينما نجح واستمر الأول !

في الحالتين كان التخطيط بريطانيا والإدارة بريطانية.

تباشير فشل وإنهيار مشروع الزاندي الزراعي لزراعة القطن كانت واضحة من الموسم الثالث والرابع للحصاد.

في يونيو 1955م قام المدير الشمالي للمجمع الصناعي المفلس في أنزارا بفصل 300عامل والوصف الصحيح إستغناء وليس فصل ، ومن هذا المشهد تبدأ وتنتهي كل الروايات لتقود إلى قناعة مفادها أن الشماليين Northerners بدأوا تشريد العمال.

عموما فإن شيطنة الآخر تمنح العقل التظلمي سلاحا تبريريا مريحا وتريحه من الغوص في التفاصيل ليس لأن فيها الشيطان ولكن لأن فيها تتضح الصورة وتتلاشى الأوهام.

#كمال_حامد 👓