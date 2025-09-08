تسلل طائرة مسيرة حوثية قرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي تفعيله لصفارات الإنذارات في منطقة ديمونا بالنقب، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة

وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه يُجري تحقيقا في التفاصيل.

ووفقا لموقع “واي نت” الإسرائيلي، فإن الطائرة المسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

ويقع مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، بالقرب من المنطقة التي دخلت لها الطائرة المسيرة.

وفي وقت سابق، أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن فوق جنوب إسرائيل، بالقرب من مطار رامون.

وقبيل انطلاق صفارات الإنذار، أفاد سكان المنطقة بإطلاق عدة صواريخ اعتراضية في محاولة لإسقاط الطائرة.

سكاي نيوز