«هنادي» تتألق وتهيمن على ناموس البكار

دشنت فئة الحقايق المملوكة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ، امس افتتاحية الموسم الجديد 2025- 2026، وذلك عبر السباق المحلي الأول بميدان الشحانية، حيث التقت نخب الأصايل في مضمار واحد على مدار 24 شوطًا بواقع (13 للبكار و11 للقعدان)، تنافست فيها الهجن من أجل كلمة الناموس.

وكتب سعادة الشيخ سعود بن علي بن عبدالعزيز آل ثاني، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفائزين، ليس لأنه قص شريط النواميس للموسم الجديد، بل لأنه استطاع أن يسيطر على ناموسي الأشواط الرئيسية لسن الحقايق المفتوحة في ظل وجود مؤسسات عملاقة..ففي شوط الحقايق بكار مفتوح، قدم “هنادي” لتتقدم جموع المشاركات في منتصف الشوط متصدرة المشهد حتى خط النهاية الذي رصد لها 2.58.81 دقيقة هو الأفضل في منافسات الامس. ثم عاد شعار سعادة الشيخ سعود مرة أخرى ليثبت جاهزيته وتفوقه في هذا اليوم، ويدفع بـ “هداد” الذي استطاع أن يهدي الشيخ ثاني النواميس ويؤكد تفوقه، وذلك تحت إدارة المضمر سعيد عبيد بن رشدان، وسجل “هداد” توقيتًا زمنيًا قدره 3.01.11 دقيقة.

الشرق القطرية