«الذهان الرقمى».. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعى

فى عصر تنتشر فيه التكنولوجيا فى كل زاوية من حياتنا، ظهرت ظاهرة جديدة مثيرة، هى: «الذهان الرقمى».

تظهر هذه الحالة النفسية عندما تتحول المحادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعى إلى مصادر لتأكيد الأوهام وتغذية الأفكار الخاطئة.

الخبراء يشيرون إلى أن الذكاء الاصطناعى، بخلاف وسائل الإعلام التقليدية مثل التليفزيون أو الراديو، مصمم ليكون تفاعليًا وشخصيًا. فهو يكرر ما يقوله المستخدم، يوافق عليه، ويطرح أسئلة متابعة، مما يعزز شعور الفرد بالتأكيد والتحقق من صحة أفكاره، حتى لو كانت غير واقعية. هذا ما وصفه الباحثون بـ«التملق الرقمى»، وهو سلوك يمكن أن يقود المستخدمين إلى تصديق أوهامهم بشكل أقوى. إضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعى فى المهام العقلية يمكن أن يضعف النشاط الدماغى فى مناطق الانتباه والذاكرة والتفكير النقدى، ما يزيد من خطر ترسيخ المعتقدات الخاطئة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الاكتفاء بالتركيز على الذكاء الاصطناعى وحده، إذ إن المشكلة الأكبر تكمن فى نقص الرعاية النفسية المتاحة. بالنسبة للكثيرين، يقدم الذكاء الاصطناعى دعمًا مؤقتًا يسهل الوصول إليه، لكنه ليس بديلاً عن التفاعل البشرى أو العلاج المهنى.

فى النهاية، يظل الذهان الرقمى تحذيرًا واضحًا من تجاوز حدود التفاعل البشرى مع التكنولوجيا. الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن روبوتًا يمكن أن يكون صديقًا أو حاكمًا على الحقيقة، كما يؤكد خبراء علم النفس. فالذكاء الاصطناعى أداة قوية، لكنه ليس كيانًا واعيًا، وما يهم هو وعى المستخدم وحدوده فى التعامل معه.

المصري اليوم