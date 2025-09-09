تصفيات المونديال.. الجزائر تؤجل الحسم وليبيا تتمسك بآمالها

تعادل منتخب الجزائر، الإثنين، أمام نظيره الغيني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليؤجل تأهله إلى المونديال، فيما تمسك المنتخب الليبي بآماله بفوزه على إسواتيني.

فخلال المباراة التي أقيمت بين الجزائر وغينيا، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لم يستثمر محاربو الصحراء الفرص التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته، متقدما بفارق أربع نقاط على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني، ليبقى بحاجة إلى تحقيق فوز واحد فقط في مباراتيه المتبقيتين، لضمان التأهل.

وفي بنغازي، تمسك منتخب ليبيا بآماله في التأهل لكأس العالم بالفوز على ضيفه إسواتيني 2 – صفر، مساء الإثنين، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية.

أنجز المنتخب الليبي المهمة بهدفين في الشوط الأول، سجلهما معاذ عيسى، وعز الدين المريمي، في الدقيقتين 8 و19 من المباراة التي أقيمت في بنغازي.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، خلف منتخب الكاميرون الذي لديه 15 نقطة، وكاب فيردي في الصدارة برصيد 16 نقطة، قبل مباراتهما الحاسمة مساء الثلاثاء.

أما منتخب إسواتيني فتجمد رصيده عند نقطتين فقط من تعادلين وست هزائم، ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز السادس.

ويأمل منتخب ليبيا، بقيادة مدربه السنغالي ليو سيسيه، الاستفادة من هدايا منافسيه قبل أن يختتم مشواره باستضافة كاب فيردي ثم الخروج لمواجهة موريشيوس يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

