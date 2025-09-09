أبي أحمد ..سد النهضة إنجاز تاريخي لإثيوبيا ورسالة واضحة لدول الجوار مصر والسودان هدفنا هو الازدهار والتنمية للجميع

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم بفخر عن تشغيل سد النهضة، مؤكدًا أنه إنجاز تاريخي ليس لإثيوبيا فحسب، بل لكل إفريقيا. وقال إن نهر النيل اليوم يقف شامخًا ويعبر عن قوة البلاد وطموحها في التنمية.

وأضاف: “سد النهضة ليس مجرد صور أو فيديوهات، بل هو شاهد حي على قدرة إثيوبيا على صناعة التاريخ”، مشيرًا إلى أن المشروع خلال السنوات الخمس الماضية تمكن من ملء 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يمثل انتصارًا كبيرًا للبلاد في منطقة غوبا.

وأكد رئيس الوزراء رسالة قوية لدول الجوار، خاصة مصر والسودان: “هدفنا هو الازدهار والتنمية للجميع، وليس الإضرار بالأشقاء. سد النهضة هو فرصة للتعاون المشترك وإشعال شعلة التنمية في إفريقيا”.

وأشار إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد افتتاح شركات الغاز ومصفاة للبترول ومصانع للأسمدة، إضافة إلى مشروع لبناء مليون منزل للإثيوبيين، معربًا عن شكره للقادة والوفود الذين شاركوا في الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير.