إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر “خطير” وانتهاك للقانون الدولي

أكدت إيران، أن هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر “خطير” وانتهاك للقانون الدولي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن عملية الاستهداف في الدوحة شاركت فيها 15 طائرة مقاتلة أطلقت أكثر من 10 قذائف جوية وأصابت هدفا واحدا فقط.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن “انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة”، مشيرة إلى أن حالة من “الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية” دون توضيحات.

