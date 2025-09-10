برغم سدود أومو وشبيلي ..

الصومال … كينيا …حضورا

شخصيا أطلق على أثيوبيا نافورة أفريقيا ، حيث ليس نهر أباي (الأزرق) فقط ينحدر نحو السودان ، بل تنحدر عدة أنهار في جميع الإتجاهات.

نهر شبيلي ينحدر نحو الجنوب الشرقي وهذا أقيمت عليه سدود تكاد تجفف مجراه داخل الصومال.

ينحدر جنوبا نهر أومو فيغذي بحيرة تركانا التي باستثناء مدخل الأومو فيها فإن غالب مساحتها داخل كينيا وبسبب ثلاث سدود في أعالي اومو تأثرت بحيرة تركانا وبدأت في الإنكماش.

نهر جوبا في الصومال يأتي أيضا من الهضبة الحبشية ويصب في المحيط الهندي.

فقط في نهر هواش لا تزعج أثيوبيا غيرها لأنه ينبع منها ويصب في دلتاه داخلها.

سد النهضة لم يكن السد الأول على نهر أباي ولكن هناك سد سبقه على إحدى روافد أباي كتبنا عنه آنفا.

ومنها يأتينا ستيت وأقامت في أعاليه سد تكزي وهو إسمه عندهم ، ويأتينا نهر عطبرة والدندر والرهد وبركة والقاش من أريتريا.

فوق الهضبة الحبشية تمتد شبكة الأنهار الكبرى وروافدها مثل شبكة الأوردة والشرايين والشعيرات داخل الرئة ، وفي كلمته في حفل الإفتاح قام الرئيس الصومالي وجه للحاضرين رسالة مفادها أن الأنهار العابرة للدول ملك لجميع الدول والشعوب.

مشروع سد تانا بيليس إحدى روافد النيل الازرق (عباي)