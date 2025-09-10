هل إثيوبيا قادرة على توليد 5150 ميجاووات من سد النهضة؟

1- أحد الإخوة الإثيوبيين يسخر من المصريين الذين يشككوا في قدرات توليد الكهرباء بــ (5150 ميجاوات/ ساعة) وجاء بالدليل القاطع على كذبهم وتقريبا تكذيب العبد لله لانني أول من (فند) حكاية ان السد سوف يولد (5150 ميجاوات/ ساعة).

2- خلينا نشوف الدليل المرفق والذي يؤكد تشغيل 12 توربين من ضمن الـ 13 توربين) حيث أنتجت تلك الــ (12 توربين) قرابة 4822.85 ميجاووات/ ساعة مرفقة معها قرابة (3048.64 متر مكعب/ ثانية). وربما حتى يكون تم تشغيل الــ (13 توربين) بأكملهم وأن تلك الــ (4822.85) هي الإنتاجية لجميع التوربينات بعد أخذ معامل كفائه (أداء) تعادل قرابة 93%) وذلك لان البحيرو ممتلئة حتى آقصي منسوب عند (640 فوق سطح البحر) وحجم تخزين يعادل (74 مليار متر مكعب).

3- لأخونا الإثيوبي أقول له .. هناك فرق بين (قدرات السد) و (إنتاجية الكهرباء) وهذا ما يعرف بمعامل (كفائة السد).

فعلي سبيل المثال .. ماذا لو إستمرت إثيوبيا على توليد تلك الــ (4822.85 ميجاوات/ ساعة) على مدار العام .. كم من مياه سوف تصرف لمصر والسودان.

الإجابة سيتم تصريف قدر من المياه يعادل= (3048.64 متر مكعب)* (60 ثانية)* (60 دقيقة) * (24 ساعة) * (365 يوم) = (96.14 مليار متر مكعب) أي تقريبا ضعف حجم إيراد النيل الأزرق السنوي والذي يعادل (48.5 مليار متر مكعب).

4- وسؤالي للأخ الإثيوبي .. هل لديكم في سد النهضة تلك الكمية من المياه .. بالطبع (لأ) فحجم التخزين الحي بسد النهضة والتخزين الفيضان يقارب (59 مليار متر مكعب فقط) والباقي تخزين تحت أدني منسوب لتوليد الكهرباء (590) فوق سطح البحر.

5- فلو إثيوبيا قادرة على توليد تلك الكمية من الكهرباء على مدار (الساعة- اليوم- الإسبوع- السنة) لفرغت بحيرة سد النهضة بعد قرابة (7 أشهر و11 يوم بالتمام والكمال)

6- ثم يتوقف (سد النهضة) عن توليد أي كهرباء لمدة (5 أشهر) وإلي حين الوصول لشهور الفيضان بداية من (يوليو حتى نوفمبر) حيث يمتلئ الخزان بقرابة 35 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان ثم بدأ تشغيل التوربينات في نهاية (نوفمبر) مع مخزون يعادل (35 مليار متر مكعب فقط+ تدفقات تعادل 13 مليار متر على مدار شهور السنة).

7- بمعني أنك ستغلق سد النهضة (5 أشهر من العام المائي الحالي) و(5 أشهر من العام المائي القادم) ولن يتكرر بعد ذلك أبد أن تمتلء البحيرة بمخزون يعادل المخزون الحالي (ابدأ).

8- وعليه فالقول أن (سد النهضة) قادر على توليد (5150 ميجاووات) هو كلام نظري بحت .. نعم هو قادر على توليد كل هذه الكهرباء فقط عند زيارة رئيس الوزراء للسد والإحتفال بإفتتاحه. أي لفترة ساعة زمن واحدة لأخذ الصور التذكارية ولكن لا يمكن بتاتا أن يستمر مثل هذا الوضع لمدة حتى يوم واحد فقط.

9- في واقع الأمر فإن سد النهضة لا يمكنه إلا تمرير قرابة (1550 متر مكعب/ ثانية) لمدة (24 ساعة) (30 يوم) (365) = وهذا يسمح بتمرير حجم مياه يعادل= (48.9 مليار متر مكعب/ سنة) أي تقريبا (حجم التدفق الطبيعي السنوي للنيل الأزرق).

10- ماذا يعني تمرير (1550 متر مكعب/ ثانية) هذا يعني تشغيل (5 توربينات علوية لتوليد قرابة كهرباء تعادل (1690 ميجاوات/ ساعة) مع أخذ معامل كفائة توربينات ( 90%) وإذا إنخفض منسوب البحيرة عن منسوب (625) فوق سطح البحر لسوف يخفض معامل الكفائة لأقل من (90%).

11- توليد (1690 ميجاوات/ ساعة) يعني توليد قرابة (14.8 جيجاووات/ سنة) أي أقل بقرابة (0.9 جيجاوات/ سنة) من القيمة المذكورة في آدابيات سد النهضة والتي تعادل (15.76 جيجاووات/ سنة) .

12- حتى ولو حسبت بشكل (عكسي) كمية الكهرباء التي تؤكد عليها توليدها سنويا أي تلك الــ (15.76 جيجاووات/ سنة) فهذه تعني توليد (1800 ميجاوات/ ساعة) على مدار أيام السنة.

13- وعليه فوفقا لحساباتي لن يزيد توليد كهرباء سد النهضة عن (1690 ميجاووات/ ساعة) ووفقا لحسابات إثيوبيا تعادل (1800 ميجاوات/ ساعة) أي الفرق بيننا قرابة (110 ميجاوات/ ساعة). يعني ليس فرق بآلاف الميجاووات مثل هو منشور علي صفحة الأخ الإثيوبي.

14- سد النهضة لن يزيد إنتاجة في الساعة عن كمية تتراوح بين 1690 إلي 1800 ميجاووات/ ساعة) وهذا يستلزم تشغيل قرابة ( 5 لـ 6 توربينات فقط) وليس (13 توربين).

15-حتى يتم تشغيل (5 أو 6 توربينات) على مدار اليوم يجب أن بجانبهم (2 توربين لزوم الصيانة والتعطل المفاجي) أي كل ما كان يحتاجة سد النهضة هي تلك التوربينات (السبع) بالكتلة الشرقية دون أي حاجة بالتوربينات الـ (6) بالكتلة الغربية.

د. محمد حافظ