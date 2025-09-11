“سلحفاة على المريخ”!.. مسبار ناسا يلتقط صخرة غريبة على سطح الكوكب الأحمر

التقط مسبار “بيرسيفيرانس” التابع لوكالة ناسا صورة مذهلة لصخرة على سطح المريخ تشبه سلحفاة تخرج رأسها من قوقعتها.

وهذا التشكيل الصخري هو الأحدث في قائمة طويلة من الصخور المريخية التي تتخذ أشكالا تشبه الكائنات الحية أو أشياء مألوفة على الأرض.

والتقط المسبار المتجول هذه الصورة في 31 أغسطس، خلال يومه المريخي الـ 1610 في فوهة جيزيرو، وهي منخفض بعرض 45 كيلومترا يعتقد أنه احتوى بحيرة كبيرة في الماضي.

التُقطت الصورة بواسطة أداة المسح SHERLOC ومستشعر الطبوغرافيا واسع الزاوية WATSON المثبتين على ذراع المسبار “بيرسيفيرانس”، وهما أداتان تعملان معا لمسح الصخور باستخدام أطوال موجية مرئية وفوق بنفسجية.

وقد أثارت الصخرة اهتمام العلماء لشكلها الفريد الذي يشبه سلحفاة برأس ذي “عينين”، وقوقعة واقية، وزوج من “الأرجل الأمامية” على الجانبين. ولا يزال الغموض يحيط بالعمليات الجيولوجية التي منحتها هذا الشكل غير المعتاد.

ويُعد هذا الاكتشاف أحدث مثال على ظاهرة “إيهام الخيالات المرئية” (Pareidolia)، وهي الميل البشري لرؤية أنماط مألوفة في أشكال عشوائية. فقد التقطت مركبات استكشاف المريخ آلاف الصخور الغريبة التي نحتتها المياه القديمة أو الرياح القوية عبر آلاف السنين.

وسبق لـ”بيرسيفيرانس” أن رصد خلال مهمته الممتدة لخمسة أعوام صخورا بأشكال لافتة، مثل ما يشبه “خوذة” من العصور الوسطى (أغسطس)، و”جمجمة” غريبة (أبريل). كما رصدت مركبات مدارية أخرى ملامح أكبر حجما تشبه حيوانات، من بينها “دب” كرتوني، و”عناكب” بدت وكأنها تزحف على السطح المريخي في مواسم معينة.

ويؤكد العلماء أن هذه الأشكال ليست إلا نتاجا طبيعيا لعمليات التآكل الجيولوجي، لكنها تظل شاهدا مذهلا على قدرة الطبيعة على نحت “أعمال فنية” حتى في عوالم بعيدة.

روسيا اليوم