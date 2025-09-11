✨ يوم خالد من أيام الدفعة (56) ✨

إنه يوم خالد من أيام دفعتي الدفعة (56)، تلك التي خطّت أولى خطواتها في كلية الشرطة في الرابع والعشرين من يناير عام 1987م.

واليوم، وبعد أكثر من ثمانية وثلاثين عامًا من البذل والعطاء، تشرّفت الدفعة بترقية عدد من أبنائها إلى رتبة الفريق شرطة، وكان من بينهم الأخ والدفعة:

سعادة الفريق شرطة الطاهر البلولة محمد، الذي تقلّد منصب نائب مدير عام قوات الشرطة والمفتش العام.

إنه فخر يملأ القلوب؛ فنحن نعلم يقينًا كفاءة المترقّين وجدارتهم، كما نعلم أن من أُحيلوا من أبناء الدفعة لا يقلّون عنهم عطاءً ولا وفاء، غير أنّها سنّة الحياة ومقتضيات الترتيبات الإدارية.

هنيئًا للمترقّين بما بلغوا، وأطيب الدعوات للمحالين بالتوفيق والسداد، فلكلٍّ منهم في سجل الدفعة والشرطة أثر باقٍ وبصمة لا تزول.

عميد شرطة (م)

عمر محمد عثمان

10 سبتمبر 2025م