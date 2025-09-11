مشروب طبيعي يحسن النوم ويعزز المناعة

ذكرت خبيرة التغذية الأمريكية، بيث تشيرفوني أن تناول أحد المشروبات الطبيعية بانتظام يساعد على تحسين النوم ويعزز المناعة.

وفي تصريح لصحيفة Daily Mirror قالت الخبيرة:”يعتبر شاي البابونج مهدئا طبيعيا يساعد في علاج الأرق وتحسين الصحة، ودعم المناعة، للاستفادة من هذا المشروب كمحفز على النوم، يكفي شرب كوب واحد منه قبل النوم، فالبابونج يحتوي على الأبيجينين، وهو مركب طبيعي يقلل الأرق ويساعد على الاسترخاء”.

وأضافت:”البابونج لا يحسن جودة النوم فحسب، بل له فوائد علاجية أيضا لاحتوائه على مواد نشطة بيولوجية أخرى مثل الفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة طبيعية تحمي الخلايا من التلف”.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن “التربينويدات الموجودة في البابونج تدعم جهاز المناعة ولها خصائص مضادة للالتهابات، كما أن البابونج يحتوي أيضا على الكومارينات التي تحسن الدورة الدموية وتساعد في ضبط ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، للبابونج تأثير وقائي يساعد على حماية الكبد من الأمراض”.

ويشير العديد من خبراء الصحة إلى أن البابونج يساعد على تحسين الصحة بشكل عام من خلال تحسين عمل الجهاز الهضمي ومحاربة القلق الذي يؤثر على عمل الأمعاء والمعدة، كما يؤكد بعض خبراء التغذية أن البابونج يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم.

روسيا اليوم