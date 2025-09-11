عالمية

رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي

2025/09/11
قطر

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن جهود الوساطة جزء من هوية قطر التي لن يثنيها شيء عن دورها في هذا الصدد، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة (حماس) في الدوحة.

والدوحة، إلى جانب القاهرة وواشنطن، وسيط رئيسي بين إسرائيل وحماس خلال الحرب على غزة.

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحفي إن قطر “لم تدخر وسعا لإنجاح المفاوضات، لكن بعد هجوم اليوم لم يعد هناك شيء قائم”.

واتهم إسرائيل بإفساد ما قال إنها فرص للسلام، وانتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إنه يمارس “إرهاب دولة”.

وقال نتنياهو إن الهجوم “مبرر تماما” وإنه جاء بعد هجوم في القدس وفقدان أربعة جنود إسرائيليين في غزة.

وقال الشيخ محمد إن مسؤولين أمريكيين حذروا قطر من الهجوم الإسرائيلي بعد 10 دقائق من بدايته، واصفا الهجوم بأنه “كان عملية غادرة مئة بالمائة ولم نعلم به إلا وقت حدوثه”.

وأضاف “دولة قطر تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي السافر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه”، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق قانوني لتولي رد الدولة الخليجية على الهجوم.

