أحمد موسى: تدريب النجم الساطع يؤكد جاهزية الجيش

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الدفاع شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المصري – الأمريكي المشترك «النجم الساطع»، والذي يشارك فيه 44 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الرئيسية من تدريب «النجم الساطع» شهدت أيضًا حضور قائد القيادة المركزية الأمريكية، موضحًا أن مصر تمتلك مناطق تدريبية مجهزة بأعلى مستوى لمثل هذه المناورات العسكرية.وأكمل موسى: «رجال قواتنا المسلحة من رتبة ملازم، عنده الثقة والقدرة على الشرح وكأنه بقاله 30 سنة في الجيش، والتدريب تم باستخدام الذخيرة الحية، والأهداف كانت 100%».

وأشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أبدى انبهاره الشديد بمستوى التدريب، موضحًا أن هذه المناورة ترسخ الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، مضيفًا: «مصر عندها أماكن ومسارح عمليات مش موجودة عند حد تاني، مصر دولة تقيلة وقوية بمعنى الكلمة».

