بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع الفاضل منصور يفضح قيادات “قحت”: (يسكروا في أثيوبيا ويتصلوا يقولوا عاوزين 60 بير.. رفضوا إقامة ندوات في أماكن سيطرتنا بسبب الحافز وحذرنا حنان حسن من الظهور بدون طرحة في دارفور)

2025/09/11
الفاضل منصور

فتح القيادي بمليشيا الدعم السريع, الفاضل منصور, النار على قيادات بقوى الحرية والتغيير “قحت”, وذلك عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حديث الفاضل, جاء رداً على هجوم تعرض له من بعض مناصري الحرية والتغيير على السوشيال ميديا.

القيادي بالدعم السريع, اتهم قيادات بالحرية والتغيير بالسكر داخل فندق “هافانا” بدولة أثيوبيا, حيث قال: (الواحد يسكر في فندق هافانا ويتصل عليك يقول ليك تعال جيب 60 بير).

وتابع هجومه قائلاً: قياداتهم رفضوا إقامة ندوات بأماكن سيطرتنا وتحججوا بأعذار كثيرة وبعد أن استجبنا لمطالبهم أكدوا أنهم يريدون حافز وهو الأمر الذي رفضه الأمير).

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الفاضل منصور, اتهم في حديثه شخصيات بارزة بالحرية والتغيير أبرزها خالد سلك, وجعفر حسن, إضافة للقيادية حنان حسن, والتي حذرها واحد منا من الظهور بدون طرحة في دارفور, ومازحها قائلاً ناس دارفور ديل صعبين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

