شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض “رش” عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعي الصفحات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني, وثق للحظات الجرتق والتي يتبادل فيها العروسين التراشق بالحليب.

العروس خطفت أنظار جمهور مواقع التواصل بعد رفضها “رش” الحليب على وجه عريسها رغم إقدام الأخير على “بخ” الحليب, وقامت بعتابه في لقطة رومانسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد انهالت التعليقات الساخرة من المتابعين, وكان التعليق الأبرز من أحدهم قال فيه: (يرشونا بالنووي نحنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين