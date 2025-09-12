علماء: الغناء الكورالي يقلل من القلق لدى كبار السن

أجرى علماء من سنغافورة دراسة أظهرت أن دروس الغناء الكورالي (الجماعي)، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى كبار السن، كما لوحظ تأثير إيجابي لدى من التحقوا بدورات تثقيفية صحية.

أُجريت التجربة على مجموعتين من المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين لا يُعانون من ضعف إدراكي. حضرت إحدى المجموعتين دروسًا في الغناء الكورالي لم تتطلب تدريبًا خاصًا، بينما حضرت المجموعة الأخرى دورات تهدف إلى الوقاية من السقوط، والتغذية ونمط الحياة والصحة النفسية.

استمر كلا البرنامجين لمدة عامين، وتضمنا دروسًا جماعية تهدف إلى التكامل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، أظهر المشاركون في كلتا المجموعتين، بنهاية الدراسة، انخفاضًا بخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وفقًا لمجلة أبحاث الطب النفسي (Journal of Psychiatric Research).

وأظهرت المجموعة التي حضرت دروسًا صحية تحسنًا بعد عام، وأعضاء الجوقة تحسنًا بعد عامين. ومع ذلك، كانت النتيجة النهائية مُتقاربة في كلتا المجموعتين.

وفي وقت سابق، توصل علماء نفس فنلنديون إلى أن الغناء الكورالي يُبطئ من تطور الخرف، ووجدوا أن هذا الغناء يُحسّن المرونة الإدراكية والقدرة على التنقل بين عمليات التفكير المختلفة.

وأشاروا إلى أن الغناء يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بدءًا من تخفيف أعراض التوتر وصولًا إلى تحسين وظائف الرئة.

وكالة سبوتنيك