ثقافة وفنون

هيفاء وهبي تشعل الأضواء بإطلالة ذهبية فاخرة من نيكولا جبران – صور

2025/09/12
d27419ba 9da5 4e6c 8ca7 96c0e624b9b1.jpg

لا تتوقف هيفاء وهبي عن إدهاشنا بإطلالاتها الخارجة عن المألوف، وهذه المرة اختارت الظهور بأسلوب جريء ودرامي يعكس شخصيتها الفنية اللافتة، وذلك من خلال تصميم فاخر باللون الذهبي الوردي، حمل توقيع المصمّم اللبناني نيكولا جبران.

تصميم أشبه بالبودي… بتفاصيل غير اعتيادية

الإطلالة تمحورت حول تصميم يشبه البودي مصنوع من قماش الساتان اللامع، بلونه الذهبي الوردي المترف، الذي أضاف بُعداً أنثوياً ساحراً إلى الإطلالة. ما ميّز القطعة هو الجزء العلوي منها، الذي جاء بأسلوب “أوف شولدر” ضخم ولافت، مع أكتاف بارزة منفوخة منحت اللوك طابعاً درامياً يُشبه منصات عروض الأزياء العالمية.

هذا التصميم لم يكن مجرد اختيار أنيق، بل تجسيداً واضحاً للثقة والجرأة، وهو ما اعتدنا عليه من هيفاء في معظم إطلالاتها الفنية والإعلامية.

ولم تكتفِ هيفاء بالتصميم الجريء، بل نسّقت معه إكسسوار شعر ضخماً ولافتاً على شكل ورود ذهبية وبيضاء زيّنت به شعرها بطريقة استعراضية ومميزة. هذا الإكسسوار أضفى بُعداً ملكياً على الإطلالة، وذكّرنا بأسلوب نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، حيث تتلاقى الأناقة مع الفانتازيا.

إطلالة تؤكد حضور هيفاء كأيقونة ستايل لا تشبه سواها

بكل تفاصيلها، جسّدت هذه الإطلالة توقيع هيفاء الخاص في عالم الموضة: أنثوية، جريئة، درامية ومليئة بالحضور. التنسيق الدقيق بين القطعة الذهبية والإكسسوار البارز على الشعر يؤكد مرة أخرى أن هيفاء ليست فقط فنانة، بل أيضاً أيقونة ستايل تعرف كيف تحوّل أي ظهور إلى لحظة لا تُنسى.

SnapInsta to 545129766 18535918282033136 1073867330838022260 n 724212 edb78b653a8c737275abdb9aabf36229

SnapInsta to 544976706 18535918243033136 1993502210988763900 n 859513 0d41312677326fe7191ad6e78742085c

مجلة لها

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/12