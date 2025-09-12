هيفاء وهبي تشعل الأضواء بإطلالة ذهبية فاخرة من نيكولا جبران – صور

لا تتوقف هيفاء وهبي عن إدهاشنا بإطلالاتها الخارجة عن المألوف، وهذه المرة اختارت الظهور بأسلوب جريء ودرامي يعكس شخصيتها الفنية اللافتة، وذلك من خلال تصميم فاخر باللون الذهبي الوردي، حمل توقيع المصمّم اللبناني نيكولا جبران.

تصميم أشبه بالبودي… بتفاصيل غير اعتيادية

الإطلالة تمحورت حول تصميم يشبه البودي مصنوع من قماش الساتان اللامع، بلونه الذهبي الوردي المترف، الذي أضاف بُعداً أنثوياً ساحراً إلى الإطلالة. ما ميّز القطعة هو الجزء العلوي منها، الذي جاء بأسلوب “أوف شولدر” ضخم ولافت، مع أكتاف بارزة منفوخة منحت اللوك طابعاً درامياً يُشبه منصات عروض الأزياء العالمية.

هذا التصميم لم يكن مجرد اختيار أنيق، بل تجسيداً واضحاً للثقة والجرأة، وهو ما اعتدنا عليه من هيفاء في معظم إطلالاتها الفنية والإعلامية.

ولم تكتفِ هيفاء بالتصميم الجريء، بل نسّقت معه إكسسوار شعر ضخماً ولافتاً على شكل ورود ذهبية وبيضاء زيّنت به شعرها بطريقة استعراضية ومميزة. هذا الإكسسوار أضفى بُعداً ملكياً على الإطلالة، وذكّرنا بأسلوب نجمات هوليوود على السجادة الحمراء، حيث تتلاقى الأناقة مع الفانتازيا.

إطلالة تؤكد حضور هيفاء كأيقونة ستايل لا تشبه سواها

بكل تفاصيلها، جسّدت هذه الإطلالة توقيع هيفاء الخاص في عالم الموضة: أنثوية، جريئة، درامية ومليئة بالحضور. التنسيق الدقيق بين القطعة الذهبية والإكسسوار البارز على الشعر يؤكد مرة أخرى أن هيفاء ليست فقط فنانة، بل أيضاً أيقونة ستايل تعرف كيف تحوّل أي ظهور إلى لحظة لا تُنسى.

