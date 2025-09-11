بيانات ووثائقمدارات
عنوةً وعزيمةً واقتدارا .. الجيش السوداني في بارا
شعبنا الكريم:
ظلت قواتكم بكل مكونات حرب الكرامة الوطنية، وفية على عهدها معكم ووعدها لكم ببذل كل الجهود والتضحيات في سبيل دحر مليشيا آل دقلو ومرتزقتها وأعوانها، والمضي قدماً في دك أوكارها في كل شبر من هذا البلد.
نعلن اليوم دخول قواتكم مدينة بارا عنوةً وعزيمةً واقتداراً وتطهيرها من دنس الأوباش.
نؤكد لشعبنا أن قواتكم بكل مكوناتها ماضية بعزم ويقين على طريق النصر خطوة بخطوة، ومرحلة بمرحلة حتى تطهير كامل بلادنا من دنس المليشيا والمرتزقة والعملاء.
دعواتنا بالجنة والخلود لشهدائنا الأبرار
وعاجل الشفاء للمصابين
وأن يرد أسرانا سالمين آمنين.
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة