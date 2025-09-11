عنوةً وعزيمةً واقتدارا .. الجيش السوداني في بارا

شعبنا الكريم:

ظلت قواتكم بكل مكونات حرب الكرامة الوطنية، وفية على عهدها معكم ووعدها لكم ببذل كل الجهود والتضحيات في سبيل دحر مليشيا آل دقلو ومرتزقتها وأعوانها، والمضي قدماً في دك أوكارها في كل شبر من هذا البلد.