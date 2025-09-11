بارا … شذرات … وتبريكات …

في مارس 1819م ولد في بارا الحسن ود محمد عثمان الختم الكبير ووالدته السيدة رقية بت جلاب ، وهو نفسه المشهور بالحسن أبو جلابية المدفون في كسلا ووالد محمد عثمان الأقرب والد السيد علي الميرغني والد محمد عثمان نزيل القاهرة 2025م.

وفي 1822م وصلها جيش الغزو بقيادة محمد بك الدفتردار وفي سهلها دارت معركة شرسة بقيادة المقدوم مسلم واستبسلوا رجالا ونساءا ولكن كسرهم السلاح الناري.

الوحيدين الذين واجهوا سلاح التركومصريين الناري وقتها هم الشايقية في معارك كورتي والكردفانيين في بارا.

وفي فترة المهدية 1883م كانت الحرب فيها سجال وسقطت بصعوبة بالغة.

يجب تعمير طريق أم درمان بارا بالقرى الجديدة والمشاريع الصناعية الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني وأن يتحول لطريق مزدوج وأن تكون منه تفريعة لحمرة الشيخ.

مع الإحساس بالراحة تنفتح كوة الأحلام في العقل وحمدا لله على السلامة يا بارا والرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وفك أسر الأسرى.

آمين.



#كمال_حامد 👓