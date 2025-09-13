بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر إعلان حل الدولتين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يحدد «خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها» نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك قبيل انعقاد اجتماع لقادة العالم في نيوريورك.

وحصل القرار المؤيد للإعلان على 142 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

كما ندد القرار بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، وأيضًا ندد بهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وقال إن حرب غزة يجب أن تنتهي الآن.

يأتي هذا الإعلان، المكون من 7 صفحات، نتيجة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، استضافته السعودية وفرنسا، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتسيطر مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما سيتم الانتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة خلال مؤتمر فرنسي- سعودي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 22 سبتمبر.

كما سيقوم القادة الأفراد بإعلان قراراتهم رسميًا من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات «النقاش العام» التي تُعقد من 23 إلى 29 سبتمبر.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر. ومذ ذاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.

وترأس الرياض وفرنسا مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق خلال شهر يونيو المنصرم، بزخم واسع وتوافق عالمي على تسوية «عادلة» للقضية الفلسطينية وإدانة «تجويع غزة».

المصري اليوم