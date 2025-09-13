ابنة أحمد راتب توجه له رسالة مؤثرة: «ليه عودتني على حضن مش دايم»

عبرت لمياء أحمد راتب عن حزنها العميق لرحيل والدها الفنان القدير أحمد راتب، حيث كتبت كلمات مؤثرة خطفت قلوب متابعيها.

وقالت لمياء في رسالتها لوالدها الت نشرتها عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «لما أنت ناوي تموت وتصعب الموضوع ليه سيبتني أتعلق بحاجات هتبقى دموع؟ ليه يعني عودتني على حضن مش دايم؟ طب أديك أهو نايم وأنا صاحي بيك موجوع».

رسالة لمياء المؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن تعاطفهم الكبير معها، وقاموا بالدعاء له بالرحمه والمغفرة.

ورحل الفنان أحمد راتب عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

المصري اليوم