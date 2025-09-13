ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام بالشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي، أيمانويل ماكرون، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمدت 142 دولة إعلان نيويورك بشأن تطبيق حل الدولتين.

وأضاف «ماكرون»، الجمعة، في منشور على منصة «إكس» :«معًا، نرسم مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط، ستكون فرنسا والمملكة العربية السعودية وجميع شركائهما في نيويورك لتجسيد خطة السلام هذه في مؤتمر حل الدولتين. مستقبلٌ آخر ممكن. شعبان، دولتان: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. الأمر متروك لنا جميعًا لتحقيق ذلك».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت مساء اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يحدد «خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها» نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك قبيل انعقاد اجتماع لقادة العالم في نيوريورك.

وحصل القرار المؤيد للإعلان على 142 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

كما ندد القرار بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، وأيضًا ندد بهجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وقال إن حرب غزة يجب أن تنتهي الآن.

يأتي هذا الإعلان، المكون من 7 صفحات، نتيجة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، استضافته السعودية وفرنسا، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتسيطر مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما سيتم الانتهاء من قائمة الدول المُعتَرِفة خلال مؤتمر فرنسي- سعودي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 22 سبتمبر.

كما سيقوم القادة الأفراد بإعلان قراراتهم رسميًا من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات «النقاش العام» التي تُعقد من 23 إلى 29 سبتمبر.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر. ومذ ذاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.

