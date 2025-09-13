رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. بعد حصوله على قميص نادي الهلال السوداني.. مقدم برامج بقنوات “بي ان سبورت” يوجه رسالة للبرنس: (أعرفك من سنين عمرك ما هديتنى تيشيرت واليوم حصلت عليه بعرق جبيني)

2025/09/13
546625428 1349453450300425 8578684307089772806 n

شهد تمرين كرة قدم لمقيمين سودانيين, بدولة قطر, مشاركة أحد مقدمي البرامج المعروفين بقنوات “بي ان سبورت” الرياضية القطرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حرص مقدم البرامج الليبي, مهند الجالي, على حضور تدريب أصدقائه السودانيين, بالدوحة.

“الجالي”, عبر عن سعادته الكبيرة بعد أن حصل على قميص فريق الهلال السوداني, من محبي الأزرق المتواجدون داخل ملعب التدريب.

ووفقاً لما شهد محرر موقع النيلين, فقد مازح مقدم البرامج زميله بالقناة كابتن الهلال, السابق هيثم مصطفى, قائلاً: (أعرفك من سنين عمرك ما هديتنى تيشيرت واليوم حصلت عليه بعرق جبيني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2025/09/13