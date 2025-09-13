شاهد بالفيديو.. البرهان يصل “بارا” وسط استقبالات حاشدة وغير مسبوقة وساخرون: (الدعامة والقحاتة الليلة ما بنوموا من الزعل)

وسط استقبالات جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة, وصل نهار الجمعة, رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لمدينة “بارا”, بشمال كردفان.

وكانت القوات المسلحة السودانية, قد نجحت في تحرير المدينة العريقة من سيطرة مليشيا الدعم السريع, وتمكنت من ضمها لبقية المدن التي عادت لحضن الوطن.

https://fb.watch/C4ocqWL0zC/

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثقت مقاطع فيديو متداول للحظة وصول قائد الجيش للمدينة التي التقى بأهلها وسط استقبالات حاشدة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, قابل المقطع بسعادة بالغة حيث جرى تداوله على نطاق واسع وسط تعليقات ساخرة من الجمهور كان أبرزها: (الدعامة والقحاتة الليلة ما بنوموا من الزعل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين