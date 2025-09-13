شارلي كيرك ….

هناك زخم تم إبرازه عن نشاط شارلي كيرك المؤيد لضرب غزة والمعادي للإسلام وغير ذلك.

هذا كله تشويش.

كل هذه لا تعتبر خطرا عليه لأنها هناك صارت من المعتادات وهي خطاب موجه للخارج.

ولكن خطابه المعادي لمفهوم الجندر وكلمة الجندر ومصطلح الجندر Gender هو ما كان يشكل تهديدا لتيار جديد متنام وقد بدأ في الكشف عن وجه سلطوي مستبد لدرجة أن من تجرأوا على مجرد التلفظ بالاعتراض عليه أجبروا على التراجع والإعتذار.

وهذا الشاب كانت له مناظرات يحضرها آلاف الشباب وكان مثل الرئيس ترامب يؤمن بقيم الأسرة وتعني ببساطة ووضوح أن الأسرة تتكون من زوجين ذكر وأنثى ولهم أطفال يحبونهم ويقومون برعايتهم وتربيتهم.

من هنا شكل خطرا داهما.

#كمال_حامد 👓