ماذا سيحدث إذا انهار سد النهضة وهو ممتلئ بالكامل؟

في حال حدوث انهيار كامل لسد النهضة أثناء امتلائه، فإن السيناريو المتوقع سيكون كارثيًا، ويتضمن المراحل التالية:

1- تدفق المياه بعد الانهيار:

– تبدأ المياه بالتدفق تدريجيًا بعد انهيار السد الرئيسي.

– خلال 5 ساعات، تصل سرعة التدفق إلى معدل ثابت يُقدّر بـ 2 مليون متر مكعب في الثانية.

2- الوصول إلى سد الروصيرص:

– تصل موجة المياه إلى سد الروصيرص بعد حوالي 6 ساعات من بدء الانهيار.

– وبعد 11 ساعة، تكون 99.5% من المياه المخزنة في سد النهضة قد وصلت إلى الروصيرص.

3- تحول المنطقة إلى بحيرة:

– المنطقة الممتدة بين سد النهضة وسد الروصيرص تتحول إلى بحيرة ضخمة.

– أقصى عمق للمياه يكون: 101 متر عند سد النهضة، 55 متر عند سد الروصيرص.

– أقصى عرض للبحيرة يصل إلى 30 كم.

– سرعة المياه: 25 متر/ثانية عند سد النهضة، تقل إلى 10 متر/ثانية عند الروصيرص.

4- الوصول إلى الخرطوم:

– تصل ذروة الموجة إلى الخرطوم بعد 134 ساعة (أي حوالي 5 أيام ونصف).

– تتحول العاصمة والمناطق المجاورة إلى بحيرة، بعمق يصل إلى 21 متر، وعرض أقصى 176 كم.

– سرعة المياه عند الخرطوم تبلغ 8 متر/ثانية.

5- الوصول إلى بحيرة ناصر:

– تصل الموجة إلى مدخل بحيرة ناصر بعد 549 ساعة (نحو 23 يومًا).

– هذه المدة تُعد كافية لاتخاذ إجراءات استيعاب المياه داخل البحيرة.

– عند هذه النقطة، يكون عرض الموجة 27 كم، وسرعة المياه 14 متر/ثانية، أي أسرع بـ 6 متر/ثانية من سرعتها عند الخرطوم بسبب زيادة انحدار مجرى النيل.

– تصل كمية المياه المتدفقة إلى بحيرة ناصر إلى نحو 10 مليارات متر مكعب، وذلك بعد أن تتحول معظم المناطق الواقعة بين سد النهضة والسودان إلى بحيرات مؤقتة نتيجة اندفاع المياه.

خلاصة المشهد المحتمل لانهيار سد النهضة:

– في حال انهيار سد النهضة وهو ممتلئ بالكامل، ستواجه السودان كارثة إنسانية، نتيجة اندفاع هائل للمياه يؤدي إلى انهيار جميع السدود السودانية الواقعة في مسار الفيضان.

– تتحول مناطق واسعة، من الروصيرص إلى الخرطوم، إلى بحيرات مؤقتة بفعل التدفق العنيف.

– أما بحيرة ناصر، فهي قادرة على استيعاب كامل كمية المياه الواردة، حتى في حالة امتلائها، إذ أن فترة الـ 23 يومًا التي تستغرقها الموجة للوصول تمنح مصر وقتًا كافيًا لاتخاذ التدابير اللازمة لتفريغ حيز مناسب داخل البحيرة.

