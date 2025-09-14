أحمد موسى: من يعرقل هذا المشروع هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .

ولفت الإعلامي أحمد موسى :”جلسات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط كانت في غاية الأهمية والقضايا والملفات كثيرة “.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :” هناك مشاركة متميزة من الوفد الأسباني وغيره من الوفود الأجنبية وتحدثوا عما رأوه من تطور وإنجاز في شرم الشيخ “.

وفي الجلسة الافتتاحية أمس، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن مصر تتمسك بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وتدعم بشكل كامل حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن من يعرقل هذا المشروع هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسياساته الاستيطانية ومواقفه المتحدية لإرادة المجتمع الدولي.

وأوضح أبو العينين أن نتنياهو يتبنى مشروعا استيطانيا جديدا، تارة يتحدث عن «الشرق الأوسط الجديد» ويطلق تصريحات مؤسفة، وتارة أخرى أحد أعضاء الكنيست وهو عضو بجمعية الاتحاد من أجل المتوسط يعلن نوايا إسرائيل بالاستيلاء على أراضي غزة، متسائلًا: «بأي حق يُطرَد الفلسطينيون من أرضهم؟».

صدى البلد