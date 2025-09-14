بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على شركات وكيانات في عدد من الدول، من بينها الإمارات، متهمة إياها بتوريد منتجات وتقنيات تستخدم في دعم الصناعات الروسية، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أن القائمة السوداء الأخيرة شملت أكثر من 20 شركة صينية، بالإضافة إلى ثلاث شركات تركية، وشركتين في الإمارات، وأخرى في كل من الهند، وإيران، وسنغافورة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكيانات شاركت في تصدير مواد يمكن أن تستخدم في التصنيع العسكري الروسي، في خرق مباشر للقيود الغربية المفروضة.

منظمات حقوقية فلسطينية

وفي سياق منفصل، تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات مثيرة للجدل بحق منظمات حقوقية فلسطينية، إذ أقدمت وزارة الخزانة الأمريكية على فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات هي: “مؤسسة الحق”، و”مركز الميزان”، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، متهمة إياها بالتحريض، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية.

وأدانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بشدة هذا الإجراء، معتبرة إياه تصعيدا خطيرا وعدوانا مباشرا على المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشارت في بيان لها إلى أن هذا القرار يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من تصنيف “مؤسسة الضمير” على قوائم “الإرهاب”، وفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز.

ووصفت هذه المؤسسات الإجراءات الأمريكية بأنها محاولة واضحة لتصفية العمل الحقوقي الفلسطيني، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه السياسات، وتقديم دعم مضاعف للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في معركتها للدفاع عن الحقوق المشروعة.

