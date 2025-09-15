علوم و تكنلوجيا

وزيرة افتراضية مُنشأة بالذكاء الصناعي لتتولى مهمة مكافحة الفساد في ألبانيا

2025/09/15
أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، أن حكومته الجديدة ستعين وزيرة افتراضية مُنشأة بالذكاء الصناعي لتتولى مهمة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والابتكار في حكومته الجديدة.
وأوضح راما أن الوزيرة الافتراضية تُدعى “ديلا” وتعني “شمس” في اللغة الألبانية، وستكون “عضواً في مجلس الوزراء، غير موجودة مادياً، ولكنها ستُنشأ افتراضياً بالاعتماد على الذكاء الصناعي”، مشيراً إلى أن ديلا ستساعد في ضمان أن تكون جميع العطاءات العامة “خالية من الفساد بنسبة 100%”.
وجرى إطلاق ديلا أوائل العام الجاري باعتبارها مساعداً افتراضياً على منصة الخدمات العامة الألبانية الإلكترونية، حيث تساعد المستخدمين في البحث عبر الموقع فيما ترتدي الزي التقليدي الألباني.
