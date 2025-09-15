وزيرة افتراضية مُنشأة بالذكاء الصناعي لتتولى مهمة مكافحة الفساد في ألبانيا

وأوضح راما أن الوزيرة الافتراضية تُدعى “ديلا” وتعني “شمس” في اللغة الألبانية، وستكون “عضواً في مجلس الوزراء، غير موجودة مادياً، ولكنها ستُنشأ افتراضياً بالاعتماد على الذكاء الصناعي”، مشيراً إلى أن ديلا ستساعد في ضمان أن تكون جميع العطاءات العامة “خالية من الفساد بنسبة 100%”.