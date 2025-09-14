وزارة الثقافة والاعلام والسياحة تحتسب الزميل أمين حسن الأمين خوجلي الموظف بالشؤون الادارية

يحتسب وزير الثقافة والاعلام والسياحة، ووكيل الثقافة، ووكيل الاعلام ومدير الشؤون الإدارية والعاملون برئاسة الوزارة المغفور له باذن الله، الزميل أمين حسن الأمين خوجلي الموظف بالشؤون الادارية بالوزارة والذي حدثت وفاته بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية .

لقد رحل عنا لكنه ترك بصمة ادارية في مجال عمله الذي كان يقوم به خير قيام ويشهد عليه زملاؤه بحسن الخلق وحب العمل .

نسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يسكنه الله في جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين .