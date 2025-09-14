عقوبات الولايات المتحدة على السودان تحوّلت إلى “سكترما”

عقوبات الولايات المتحدة تحوّلت إلى “سكترما” عليها وعلى أبوظبي والمليشيا. وزارة الخزانة الأمريكية -بجلالة قدرها- تحدثت عن قدرة شباب “البراء بن مالك” الإسلاميين على تجنيد 20 ألف شاب لمواجهة الجنجويد، مما يعني أن الإسلاميين ساهموا في إنقاذ السودان وحشدوا الشعب ضد المجرمين. لو أنفق الإسلاميين ملايين الدولارات للتعبئة لصالحهم لما نجحوا في مثل هذا. أما السكترما الأخطر فهي التصويب نحو وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إذ أكدت وزارة الخزانة أن القوى السياسية هي المستهدفة وليس “شباب البراء”. ومن يظن أن مجرد ادعاء أن جبريل “إسلامي” يمكن أن يغطي على استهداف القوى السياسية فهو واهم. ألم يكن إسلاميا عندما رحبتم بإتفاقية جوبا؟

بلغة الجيش، السكترما هي القذيفة المرتدة؛ والكلمة أصلاً تركية: Sektirme، وتعني “الارتداد”.

مكي المغربي