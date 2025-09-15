خالد الأعيسر وعلي مهدي: انطلاق الدورة الـ23 لمهرجان البقعة الدولي للمسرح في الفترة من 27 مارس وحتى 4 أبريل المقبل

التقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، بمكتبه الأحد، سفير اليونسكو للسلام، د. علي مهدي، وبحث اللقاء آفاق ترقية وتطوير العمل الثقافي والإعلامي في البلاد، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المحوري للسياحة في المرحلة المقبلة.

وأكد د. مهدي في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة تمثل دافعاً قوياً للشروع في جهود إعادة البناء، مشدداً على أهمية الفنون والثقافة والإعلام في تحقيق التماسك المجتمعي وتعزيز روح التعايش بين أبناء السودان.

وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك ضرورة لفت أنظار المجتمعين الإقليمي والدولي إلى حجم التخريب الذي طال المكونات الحضارية والثقافية في السودان، والذي سعى التمرد من خلاله إلى طمس الإرث التاريخي العريق.

إلى ذلك، أعلن د. علي مهدي عن موافقة وزير الثقافة والإعلام والسياحة على انطلاق الدورة الـ23 لمهرجان البقعة الدولي للمسرح في الفترة من 27 مارس وحتى 4 أبريل المقبل، حيث ستُفتح فضاءات العرض في أم درمان ومختلف المناطق التي ينشط فيها المسرحيون.